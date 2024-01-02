Валерий Газзаев объяснил, почему считает «Краснодар» открытием года в РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев объяснил, почему считает «Краснодар» открытием года в Российской Премьер-Лиге.

«Я бы выделил «Краснодар». Это команда, которая играет достаточно практично, чего не хватало команде раньше. Сегодня самая красивая игра — результат на табло. «Краснодар» показывает уверенную игру в борьбе за результат. Команда добивается цели. Никто не будет говорить с такими результатами, что у них не та игра. Надо отдать должное Ивичу, который поставил игру, а с ней будут и очки.

Мы видели в первом круге, что «Краснодар» мог неудачно начать первый тайм, но потом добавлял. Это чемпионский характер! В последнем матче с ЦСКА, когда забили со стандартного положения, вся скамейка побежала праздновать. У них есть нацеленность на победу в чемпионате, но это не гарантия, что «Краснодар» станет чемпионом. «Зенит» — самолюбивая команда, которая будет бороться до конца. Всё будет зависеть от зимней подготовки к весенней части чемпионата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.