Силкин ответил, почему считает матч «Краснодар» — ЦСКА самым запоминающимся в году

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какой матч считает самым запоминающимся в 2023 году. Также специалист высказался о чемпионских амбициях «Краснодара». По его мнению, чемпионская гонка будет продолжаться до самого конца чемпионата. Также Силкин признался, что хотел бы увидеть победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Мне очень понравился матч «Краснодар» — ЦСКА. Очень хорошая была игра. Только время покажет, сохранится ли лидерство «Краснодара» до конца чемпионата. Борьба будет продолжаться до конца. В весенней части увидим, кто на что способен. Хотел бы увидеть «Краснодар» на первом месте в конце чемпионата», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.