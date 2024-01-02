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Уоррен Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о новом контракте

Уоррен Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о новом контракте
Getty Images
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери согласовал новый контракт с парижским клубом, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, документы на подпись готовы с начала декабря. Ожидается, что французский хавбек подпишет бумаги в марте, когда ему исполнится 18 лет. Уоррен Заир-Эмери — воспитанник академии «ПСЖ». За первую команду футболист играет с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского полузащитника в € 60 млн.

В нынешнем сезоне Заир-Эмери провёл 14 матчей в рамках чемпионата Франции, забил два мяча и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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