Нигматуллин: нужно мечтать о возвращении России на международную арену

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин считает, что болельщикам нужно мечтать о возвращении России к международным турнирам.

«Если не верить, то это никогда не сбудется. Это касается как возвращения России на международную арену, так и вообще в целом. Нужно обязательно мечтать и верить — тогда всё получится! Я верю, что всё будет хорошо!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России по футболу пропустила чемпионат мира — 2022 в Катаре и не была допущена до отборочного раунда Евро-2024.