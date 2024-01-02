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Алдонин: в год без еврокубков сложно выделить яркие моменты в российском футболе

Алдонин: в год без еврокубков сложно выделить яркие моменты в российском футболе
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итоги 2023 года в российском футболе.

«Пусть все успехи для российского футбола будут впереди. В этот год без еврокубков, международных соревнований для сборной сложно выделить яркие моменты. Если смотреть с точки зрения организации чемпионата России, среднего уровня футбола, то наблюдать за этим приятно. Конкуренция ощущается в каждом туре в любой части турнирной таблицы», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В 2023 году команды Российской Премьер-Лиги не выступали в еврокубках, в то время как национальная команда проводила только товарищеские матчи.

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