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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за Киммиха
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Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за подписание защитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом сообщает издание AS.

По сведениям источника, также к 28-летнему немцу проявляют интерес «Барселона» и «Манчестер Сити». Летом у Киммиха истекает контракт, и уже с 1 января он имеет право вести переговоры и заключить предварительный контракт с любым иностранным клубом.

В нынешнем сезоне Киммих провёл 11 матчей в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал три результативных передачи. «Бавария» располагается на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Байера» на четыре очка при матче в запасе. Следующий матч в рамках внутреннего первенства мюнхенцы проведут 12 января — команда Томаса Тухеля сыграет на домашней арене с «Хоффенхаймом».

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