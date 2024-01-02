Титов: в спортивном плане не ставлю себе цель что-то выиграть в 2024 году

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился планами на 2024 год.

«У меня цели на 2024 год – идти вперёд. Надеюсь, что следующий год будет лучше предыдущего, как бы это банально ни звучало. В следующем году много юбилеев у родственников. Самое главное, что дети и внуки живы, здоровы и радуют. В спортивном плане я не ставлю себе цель что-то выиграть. У меня все идёт своим чередом, радуюсь жизни. Рад, что у меня есть такие друзья, и не только спортсмены и футболисты. Радуюсь каждому дню и месяцу, новым поездкам, где можем обсудить наши дальнейшие планы. Не люблю загадывать, всё идёт поэтапно», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, Егору Титову 47 лет. Большую часть своей профессиональной футбольной карьеры россиянин провёл в московском «Спартаке». Отметим, что он является шестикратный чемпионом страны. Карьеру Титов завершил в 2009 году.