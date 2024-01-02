«Бирмингем» уволил Уэйна Руни

Футбольный клуб «Бирмингем» объявил об отставке главного тренера Уэйна Руни. Английский специалист возглавил команду в октябре 2023 года, под его руководством «синие» провели 15 матчей и одержали только две победы.

В настоящий момент «Бирмингем» располагается на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Вчера бирмингемская команда в гостях потерпела разгромное поражение от «Лидса» со счётом 0:3. При этом на протяжении пяти официальных матчей подряд «синие» не могут выиграть. В следующем матче внутреннего первенства «Бирмингем» сыграет с «Халл Сити» на выезде. Игра состоится 6 января.

Ранее бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» работал в американском «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».