Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бирмингем» уволил Уэйна Руни

«Бирмингем» уволил Уэйна Руни
Комментарии

Футбольный клуб «Бирмингем» объявил об отставке главного тренера Уэйна Руни. Английский специалист возглавил команду в октябре 2023 года, под его руководством «синие» провели 15 матчей и одержали только две победы.

В настоящий момент «Бирмингем» располагается на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Вчера бирмингемская команда в гостях потерпела разгромное поражение от «Лидса» со счётом 0:3. При этом на протяжении пяти официальных матчей подряд «синие» не могут выиграть. В следующем матче внутреннего первенства «Бирмингем» сыграет с «Халл Сити» на выезде. Игра состоится 6 января.

Ранее бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» работал в американском «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».

Материалы по теме
Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема» — Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android