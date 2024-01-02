Защитник «Ахмата» Челикович: российские клубы могли бы выиграть Лигу конференций

Футболист «Ахмата» Ясмин Челикович полагает, что российские команды могли бы выиграть Лигу конференций, если бы были допущены до международных соревнований.

«Российская Премьер-Лига — турнир очень серьёзного уровня, от тебя требуется играть на пределе возможностей. Есть ряд клубов, которые, по моему мнению, вполне могли бы выиграть, например, Лигу конференций. Что касается «Ахмата», мне сложно обозначить одну какую-то проблему, повлиявшую на наше выступление. В каких-то матчах нам банально не повезло, я не считаю, что мы выглядели потерянными на поле. Просто немножечко больше удачи не помешало бы. Впрочем, у меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию во второй части сезона», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тыс. «Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице.