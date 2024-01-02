«Барселона» перенесла официальную презентацию новичка Витора Роке

Каталонская «Барселона» приняла решение перенести официальную презентацию своего новичка Витора Роке. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Роджер Торелло.

Изначально каталонская команда хотела представить Роке в качестве своего игрока 3 января. Однако руководители сине-гранатовых перенесли презентацию форварда из Бразилии на 5 января. Сообщается, что «Барселона» не хотела бы смешивать данное мероприятие с предстоящей игрой в Ла Лиге с «Лас-Пальмасом».

Игра 19-го тура чемпионата Испании по футболу между «Лас-Пальмасом» и «Барселоной» состоится 4 января. Её начало запланировано на 23:30 по московскому времени.

Напомним, ранее сине-гранатовые объявили, что подписали контракт с Роке до лета 2031 года. Согласно трудовому соглашению отступные за игрока составят € 500 млн.

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