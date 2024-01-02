Защитник «Ахмата» Челикович: в первой части сезона мы не заслужили подарков от Кадырова

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович признался, что лично не знаком с почётным президентом клуба и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Я никогда не встречал Рамзана Кадырова, но надеюсь, что скоро это случится. Слышал о нём очень много хорошего. Он присылал нам сообщения с поддержкой или же с поздравлениями после побед. Подарки? Слушайте, я не думаю, что своей игрой в первой части сезона мы заслужили какие-то подарки. Надеюсь, после зимнего перерыва мы сможем принести Рамзану Ахматовичу больше позитивных эмоций», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тысяч. «Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице.