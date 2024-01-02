Нападающий «Спартака» Мелёшин подвёл итоги 2023 года для команды

Футболист московского «Спартака» Павел Мелёшин оценил результаты красно-белых в 2023 году.

«Трудно подводить итоги прошедшего года для «Спартака», но могли сделать больше, чаще побеждать. Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается. Это нормально, потому что команда строится, надеюсь, всё будет хорошо», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, московский «Спартак» в настоящий момент времени занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. За 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля записали в свой актив 30 очков. Отметим, что в 2023 году красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея.