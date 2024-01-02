Тренер «Реала» Анчелотти отказался обсуждать возможный переход Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Может Мбаппе в этом году оказаться в Мадриде? Я не буду касаться этой темы», – приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Отметим, что Килиан Мбаппе с 1 января 2024 года вступил в последние шесть месяцев контракта со своим клубом, коим является «ПСЖ». Теперь он может заключать предварительные соглашения с любыми другими командами, чтобы летом перейти туда как свободный агент. По сведениям СМИ, основным претендентом на подписание французского игрока является мадридский «Реал».

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