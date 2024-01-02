Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём несостоявшемся назначении в сборную Бразилии по футболу.

«Были ли контакты со сборной Бразилии? У меня действительно были контакты с Эднальдо Родригесом, который являлся президентом Бразильской конфедерации футбола. Я хочу поблагодарить его за любовь и интерес ко мне. Он сделал меня очень многое. Для меня это большая честь. Но он знал о ситуации, которая у меня была с «Реалом». Пусть это будет ясно всем. Я ему благодарен, но в конце концов всё сложилось так, как я хотел: я остаюсь здесь», – приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, ранее в СМИ активно ходили слухи о том, что Карло Анчелотти летом 2024-го покинет мадридский «Реал» и возглавит сборную Бразилии по футболу. Однако в конце 2023 года итальянский специалист заключил новое соглашение с клубом из Испании, которое рассчитано до июня 2026 года.