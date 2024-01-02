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Тренер «ПСЖ» Энрике не стал обсуждать будущее Мбаппе в клубе

Тренер «ПСЖ» Энрике не стал обсуждать будущее Мбаппе в клубе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал комментировать ситуацию, связанную с будущим нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Это не тот вопрос, который зависит от меня. Я не тот человек, который должен говорить на эту тему. Как я собираюсь справиться с неопределённостью по будущему Мбаппе? Как и справлялся с этим до сих пор», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Килиан Мбаппе 1 января 2024 года вступил в последние шесть месяцев контракта со своим клубом, коим является «ПСЖ». Таким образом, теперь ему разрешено заключать предварительные соглашения с другими командами, чтобы летом перейти туда в статусе свободного агента. По данным СМИ, фаворитами в гонке за французом являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

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