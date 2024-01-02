Флорентино Перес хочет видеть и Мбаппе, и Холанда игроками «Реала» — Le Parisien

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес желает видеть в клубе и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает Le Parisien.

Отметим, что в источнике не уточняется, хочет ли президент «Реала» воплотить оба перехода непосредственно в 2024 году.

Форвард Килиан Мбаппе 1 января 2024 года вступил в последние шесть месяцев контракта со своим клубом, коим является «ПСЖ». Таким образом, теперь ему разрешено заключать предварительные соглашения с другими командами, чтобы летом перейти туда в статусе свободного агента. По данным СМИ, фаворитами в гонке за французом являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Напомним, норвежский нападающий Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 71 голом и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет € 180 млн.