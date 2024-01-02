«Реал Сосьедад» — «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 21:15

Сегодня, 2 января, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Игра начнётся в 21:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 18 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 31 очко и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Алавес» заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.

В последних пяти матчах испанской Примеры «Реал Сосьедад» трижды сыграл вничью и одержал две победы. В последних пяти турах Ла Лиги «Алавес» трижды уступил, один раз сыграл вничью и один раз выиграл.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.