В Турции опровергли причастность президента Эрдогана к отмене матча за Суперкубок страны

Турецкая футбольная федерация (TTF) опровергла слухи о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган повлиял на отмену игры за Суперкубок страны между «Галатасараем» и «Фенербахче», которая должна была состояться 29 декабря минувшего года.

«Предложение о проведении матча за Суперкубок в Эр-Рияде было одобрено и подписано двумя клубами. В свою очередь, все утверждения о том, что наш президент каким-либо образом был вовлечён в процесс отмены игры, являются необоснованными», — сказано в заявлении на официальном сайте TTF.

Напомним, клубы хотели, чтобы перед матчем был исполнен гимн Турции, а также вывешен портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. На баннере должен был быть написан девиз Ататюрка: «Мир в стране и во всём мире». Кроме того, к юбилею Турецкой Республики команды надели бы футболки с изображением Ататюрка. Эти запросы были полностью отклонены властями Саудовской Аравии. Учитывая эту ситуацию, «Галатасарай» и «Фенербахче» заявили, что это матч не будет сыгран.