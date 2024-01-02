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Защитник «Вест Хэма» Керер станет одноклубником Головина в «Монако» — Романо

Защитник «Вест Хэма» Керер станет одноклубником Головина в «Монако» — Романо
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Французский «Монако» и английский «Вест Хэм Юнайтед» завершают сделку по переходу защитника Тило Керера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, это будет аренда с обязательным пунктом о полноценном выкупе в случае достижения определённых целей. Также сообщается, что монегаски заплатят € 500 тыс. Осталось уточнить последние детали, чтобы сделка состоялась и была завершена в ближайшее время.

С начала сезона 27-летний Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и в трёх — Кубка английской лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.

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