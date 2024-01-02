«ПСЖ» намерен купить ещё одного полузащитника на замену травмированному Москардо

«ПСЖ» рассматривает вариант с тем, чтобы осуществить покупку дополнительного полузащитника, поскольку хавбек Габриэл Москардо, о переходе которого из «Коринтианса» должно быть объявлено в ближайшее время, получил травму. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, главный тренер парижского клуба Луис Энрике считает, что из-за травмы Москардо, а также скорого отъезда Ли Кан Ина на Кубок азиатских наций и не до конца восстановившегося от травмы хавбека Фабиана Руиса линия полузащиты «ПСЖ» является недоукомплектованной. Однако не уточняется, какого конкретно футболиста намерен приобрести французский гранд.

Подчёркивается, что из-за травмы левой ноги Москардо предстоит операция, из-за которой он по предварительным прогнозам пропустит три месяца.