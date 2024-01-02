Алексей Миранчук оказался в заявке «Аталанты» на первый матч в 2024 году

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку итальянской команды на матч 1/8 финала Кубка страны с «Сассуоло». Футболист попал в число 23 футболистов, которые смогут выйти на поле в этой игре. Об этом сообщает пресс-служба «Аталанты».

В последний раз «Аталанта» играла в финале Кубка Италии в сезоне-2020/2021, когда уступила «Ювентусу» (1:2). Миранчук в том матче вышел на поле на 83-й минуте, но помочь своей команде не сумел. «Аталанта» до этого ещё трижды участвовала в финалах Кубка Италии, а также выиграла трофей в далёком 1963 году.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук в 13 матчах провёл на поле 412 минут, забив гол и отдав две результативные передачи. Его контракт с «Аталантой» заканчивается летом 2024 года.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты будут доступны в Okko.