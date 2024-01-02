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Защитник «Челси» Ян Матсен может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Защитник «Челси» Ян Матсен может перейти в дортмундскую «Боруссию»
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Левый защитник «Челси» Ян Матсен в текущее трансферное окно может стать игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, представители немецкой команды уже общались с 21-летним футболистом и его агентами. «Шмели» рассматривают аренду нидерландского игрока обороны. Руководство «Челси», в свою очередь, заинтересовано исключительно в полноценном трансфере Матсена. «Синие» хотят выручить с продажи защитника не менее € 35 млн.

Матсен находится в системе «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне нидерландец провёл за «аристократов» 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В августе защитник продлил контракт с лондонской командой до конца сезона-2024/2025. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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