Форвард «Милана» Леау составил сборную из лучших игроков мира на данный момент

Вингер «Милана» Рафаэл Леау составил символическую сборную из действующих футболистов, которые, по его мнению, является лучшими на данный момент.

«Сейчас я в числе лучших, потому что у меня всё получается, и я знаю, что могу конкурировать с остальными. Я знаю, что есть игроки моего возраста, которые находятся на более высоком уровне, но всё же. Схема — 4-3-3, Мик Меньян («Милан») в воротах. В защите Жоау Канселу («Барселона»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Тьяго Силва («Челси») и Тео Эрнандес («Милан»). В полузащите Джуд Беллингем («Реал»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити) и Лука Модрич («Реал»). В атаке Винисиус Жуниор («Реал) справа, Леау («Милан») слева и Килиан Мбаппе («ПСЖ») в центре», — приводит слова Леау сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 49,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Рафаэла в € 90 млн. В нынешнем сезоне Леау провёл 20 матчей, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.