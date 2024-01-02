Одноклубник Головина перешёл в «Олимпиакос»

Португальский полузащитник «Монако» Желсон Мартинш стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Монегаски расстались с 28-летним футболистом за € 3 млн. Также французский клуб получит 10% от последующей продажи игрока.

Желсон Мартинш официально стал игроком «Олимпиакоса» Фото: ФК «Олимпиакос»

Мартинш становился бронзовым призёром Кубка конфедераций – 2017 в составе сборной Португалии. Полузащитник выступал за «Монако» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В нынешнем сезоне игрок провёл за монегасков 11 матчей в Лиге 1, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее российского полузащитника «Монако» Александра Головина признали лучшим игроком команды по итогам первой половины сезона.