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Одноклубник Головина перешёл в «Олимпиакос»

Одноклубник Головина перешёл в «Олимпиакос»
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Португальский полузащитник «Монако» Желсон Мартинш стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Монегаски расстались с 28-летним футболистом за € 3 млн. Также французский клуб получит 10% от последующей продажи игрока.

Желсон Мартинш официально стал игроком «Олимпиакоса»

Желсон Мартинш официально стал игроком «Олимпиакоса»

Фото: ФК «Олимпиакос»

Мартинш становился бронзовым призёром Кубка конфедераций – 2017 в составе сборной Португалии. Полузащитник выступал за «Монако» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В нынешнем сезоне игрок провёл за монегасков 11 матчей в Лиге 1, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее российского полузащитника «Монако» Александра Головина признали лучшим игроком команды по итогам первой половины сезона.

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