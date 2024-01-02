Луис Энрике прокомментировал переход Бералдо в «ПСЖ», игроком интересовался «Зенит»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал покупку Лукаса Бералдо, которым интересовался «Зенит».

«Лукас — наш первый новичок этой зимой. Он может тренироваться вместе с нами. Когда мы хотим купить игрока, то мы собираем как можно больше информации о его уровне и не только.

Есть важная составляющая: чтобы у игроков были индивидуальность, боевой менталитет, и чтобы они были профессионалами. Бералдо — тот, кто отвечает всем этим требованиям. Он очень хорош в атаке, обороне, а также прекрасно владеет мячом. Он очень интересный игрок на будущее», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Молодой 20-летний защитник подписал с парижанами контракт на пять с половиной лет. За «ПСЖ» Бералдо будет выступать под 35-м игровым номером.