Футболист «Сандерленда» Джек Даймонд изнасиловал девушку у себя дома — BBC

Игрок английского «Сандерленда» Джек Даймонд изнасиловал девушку, с которой познакомился в приложении для знакомств, сообщает BBC.

По информации источника, Даймонд изнасиловал девушку в мае 2022 года. Вначале они познакомились с помощью приложения Tinder, а затем Даймонд связался с ней и попросил её приехать к нему домой.

Девушка согласилась приехать, но только для того, чтобы «пообниматься», так как на тот момент она проходила курс лечения, а это означало, что ей нельзя заниматься сексом.

При этом пара легла в кровать, и, по словам Джека, девушка согласилась на сексуальную активность. Вскоре она попросила его остановиться, но он не стал выполнять её просьбу. При этом сам Даймонд заявил, что сексуальная активность была по обоюдному согласию, а полового акта не было.

По итогу «Сандерленд» отстранил Даймонда от команды в марте 2023 года, когда ему было предъявлено обвинение.