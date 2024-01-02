Чанов прокомментировал вызов вратаря ЦСКА Саррафа в сборную Сирии на Кубок Азии

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал вызов голкипера армейцев Максима Саррафа в сборную Сирии на Кубок Азии.

«Это приятная новость. Но если он сыграет на Кубке Азии за Сирию, то будет недоступен для сборной России. Вызов Саррафа — показатель работы школы ЦСКА. Мы в своё время с Евгением Гинером начинали развитие вратарского направления — выстроили пирамиду из тренеров младших возрастов, средних, старших, дубля и основы.

Я и сам после основного состава работал в школе, знаю, как там к этому относятся. Сейчас я продолжаю поддерживать контакты со школой. Вратари из неё движутся, как правило, в разные академии — ЦСКА, «Динамо» и т. д. Для меня это неудивительно», — приводит слова Чанова «Матч ТВ».

Сборная Сирии на Кубке Азии встретится с национальными командами Узбекистана (13 января), где играет Аббосбек Файзуллаев, Австралии (18 января) и Индии (23 января).