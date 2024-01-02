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«Арсенал» близок к продлению контракта с Томиясу

«Арсенал» близок к продлению контракта с Томиясу
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Японский защитник Такэхиро Томиясу в ближайшее время продлит контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент переговоры находятся на завершающей стадии. Зарплата 25-летнего футболиста существенно вырастет в соответствии с новым соглашением. «Арсенал» рассматривает японца как одного из ключевых игроков и не собирается его продавать, несмотря на слухи в СМИ.

Напомним, Томиясу перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» в 2021 году. В текущем сезоне защитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Томиясу со стороны мюнхенской «Баварии».

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