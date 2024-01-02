Тренер «Жироны» высказался об интересе «Барселоны» к Алешу Гарсии

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о возможном переходе полузащитника своей команды Алеша Гарсии в «Барселону».

«Уверен, Алеш останется в клубе. Честно говоря, мне было бы больно, если бы этот футболист ушёл от нас. Я говорю это не из-за какой-либо неприязни к «Барселоне», а просто потому, что мы потеряли бы ключевого игрока. По моему мнению, он останется в нашей команде», — приводит слова Мичела журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Гарсия выступает за «Жирону» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о решении «Жироны» относительно возможного трансфера защитника Мигеля Гутьерреса в мадридский «Реал».