Жиру высказался о будущем в «Милане», а также заявил, что следит за своей статистикой

Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру высказался о будущем в команде.

«Я всегда слежу за своей статистикой, потому что всем известно, что о нападающем судят по его цифрам. Я чувствую себя хорошо, даже в 37 лет, и делаю своё дело. Я счастлив в этой команде.

Что я могу вам рассказать о своём будущем? Я не заглядываю дальше этого сезона», — приводит слова Жиру MilanNews.

В нынешнем сезоне Жиру сыграл за миланцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом рыночная стоимость француза, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 4 млн. А его контракт рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Милан» находится на третьем месте с 36 очками.