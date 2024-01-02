Восьмилетний сын Месси показал технику во время чеканки мяча с одноклубником

Матео Месси, который является сыном нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси, показал свою технику во время чеканки мяча с одноклубником.

Во время тренировки восьмилетний Матео вместе со своим партнёром по команде из детского «Интер Майами» до восьми лет чеканили мяч и при этом пасовали его друг другу.

У Месси есть трое сыновей: 11-летний Тьяго, восьмилетний Матео и пятилетний Чиро. Тьяго и Матео уже заиграны за детские команды «Интер Майами» своих возрастов.

При этом, по словам Лео, средний сын Матео болеет за мадридский «Реал» и на спине на футболке у него изображена семёрка, которая ассоциируется с экс-игроком «сливочных» Криштиану Роналду.

Напомним, Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «ПСЖ».