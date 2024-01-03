«Милан» разгромил «Кальяри» и прошёл в 1/4 финала Кубка Италии

Сегодня, 3 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу миланцев.
На 29-й минуте Лука Йович после передачи Тео Эрнандеса открыл счёт.
На 42-й минуте Йович вновь после паса от Эрнандеса забил гол и оформил дубль.
На 50-й минуте Шака Траоре сделал счёт разгромным.
На 88-й минуте Пауло отыграл один мяч.
На 90+2-й минуте Рафаэл Леау вновь сделал счёт разгромным.
На данный момент, кроме «Милана», в 1/4 финала Кубка Италии также прошли «Лацио», «Фрозиноне», «Болонья» и «Фиорентина». При этом могут попасть в эту часть турнира ещё «Аталанта», «Сассуоло», «Рома», «Кремонезе», «Ювентус» и «Салернитана».
Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.
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