«Милан» разгромил «Кальяри» и прошёл в 1/4 финала Кубка Италии

Сегодня, 3 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу миланцев.

На 29-й минуте Лука Йович после передачи Тео Эрнандеса открыл счёт.

На 42-й минуте Йович вновь после паса от Эрнандеса забил гол и оформил дубль.

На 50-й минуте Шака Траоре сделал счёт разгромным.

На 88-й минуте Пауло отыграл один мяч.

На 90+2-й минуте Рафаэл Леау вновь сделал счёт разгромным.

На данный момент, кроме «Милана», в 1/4 финала Кубка Италии также прошли «Лацио», «Фрозиноне», «Болонья» и «Фиорентина». При этом могут попасть в эту часть турнира ещё «Аталанта», «Сассуоло», «Рома», «Кремонезе», «Ювентус» и «Салернитана».

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.