Гол Яремчука помог «Валенсии» уверенно переиграть «Вильярреал»
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Сегодня, 3 января, в Валенсии (Испания) на стадионе «Месталья» состоялся матч в рамках 19-го тура испанской Примеры, в котором сошлись «Валенсия» и «Вильярреал». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.
Счёт встречи на четвёртой минуте открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Хозяева смогли удвоить своё преимущество уже на 27-й минуте, с «точки» оказался точен полузащитник Хосе Луис Вайя. Он же с пенальти оформил дубль на 57-й минуте. Единственный гол гости смогли забить на 73-й минуте благодаря точному удару Херара Морено.
Таким образом, «Валенсия» заняла девятую строчку в таблице национального чемпионата. «Вильярреал», в свою очередь, находится на 13-й строчке.
Испания - Примера . 19-й тур
02 января 2024, вторник. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Яремчук – 4' 2:0 Вайя – 27' 3:0 Вайя – 57' 3:1 Морено – 73'
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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