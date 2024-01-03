Гол Яремчука помог «Валенсии» уверенно переиграть «Вильярреал»

Сегодня, 3 января, в Валенсии (Испания) на стадионе «Месталья» состоялся матч в рамках 19-го тура испанской Примеры, в котором сошлись «Валенсия» и «Вильярреал». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт встречи на четвёртой минуте открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Хозяева смогли удвоить своё преимущество уже на 27-й минуте, с «точки» оказался точен полузащитник Хосе Луис Вайя. Он же с пенальти оформил дубль на 57-й минуте. Единственный гол гости смогли забить на 73-й минуте благодаря точному удару Херара Морено.

Таким образом, «Валенсия» заняла девятую строчку в таблице национального чемпионата. «Вильярреал», в свою очередь, находится на 13-й строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.