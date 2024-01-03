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Валенсия — Вильярреал. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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Гол Яремчука помог «Валенсии» уверенно переиграть «Вильярреал»

Гол Яремчука помог «Валенсии» уверенно переиграть «Вильярреал»
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Сегодня, 3 января, в Валенсии (Испания) на стадионе «Месталья» состоялся матч в рамках 19-го тура испанской Примеры, в котором сошлись «Валенсия» и «Вильярреал». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт встречи на четвёртой минуте открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Хозяева смогли удвоить своё преимущество уже на 27-й минуте, с «точки» оказался точен полузащитник Хосе Луис Вайя. Он же с пенальти оформил дубль на 57-й минуте. Единственный гол гости смогли забить на 73-й минуте благодаря точному удару Херара Морено.

Таким образом, «Валенсия» заняла девятую строчку в таблице национального чемпионата. «Вильярреал», в свою очередь, находится на 13-й строчке.

Испания - Примера . 19-й тур
02 января 2024, вторник. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Яремчук – 4'     2:0 Вайя – 27'     3:0 Вайя – 57'     3:1 Морено – 73'    
Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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