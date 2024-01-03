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Главный тренер «Жироны» рассказал, что нужно команде для победы в Ла Лиге

Главный тренер «Жироны» рассказал, что нужно команде для победы в Ла Лиге
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Главный тренер «Жироны» Мичел объяснил, что нужно команде для чемпионства.

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» созданы для чемпионства в Испании, «Жирона» – нет. Чтобы претендовать на титул, нам нужно провести удивительную вторую половину сезона и набрать в общей сложности 80-90 очков. Мы выполнили основную задачу – сохранили прописку в Ла Лиге и теперь можем побороться за еврокубки», – приводит слова Мичела Marca.

«Жирона» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды 45 очков в 18 матчах. Лидирует в турнире мадридский «Реал», записав в свой актив аналогичное количество очков, что и каталонская команда.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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