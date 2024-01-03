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Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира

Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира
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Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказал мнение о футболистах, уровня которых он стремится достичь в течение своей карьеры.

«Мой кумир — Криштиану Роналду. Я могу достичь его уровня, но я не эгоистичный игрок. Я могу забивать голы, но, если есть товарищ по команде, который в лучшем положении, я отдам ему пас. На данный момент цифры имеют значение, потому что Мбаппе, Месси, Холанд, Роналду демонстрируют высочайший уровень, цифры говорят за них. Поэтому, когда я поставлю себе самые высокие цели и буду показывать подобные цифры, я обязательно достигну уровня этих игроков.

На данный момент я в числе лучших, потому что у меня всё хорошо, и я знаю, что могу конкурировать с другими топ-игроками. Конечно, я знаю, что есть игроки моего возраста, кто выступает на более высоком уровне», – приводит слова Леау сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау провёл во всех турнирах за «Милан» 21 матч, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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