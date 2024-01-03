Карим Бензема может вернуться в «Лион»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может покинуть саудовский клуб.

Как сообщает Todofichajes, форвард может вернуться в «Лион». Отмечается, что руководство французского клуба уже работает над переходом.

Ранее Бензема заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Лионе».

Карим Бензема перешёл в саудовский «Аль-Иттихад» летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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