Данилу Перейра прокомментировал работу Луиса Энрике во главе «ПСЖ»

Португальский полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра накануне матча за суперкубок Франции с «Тулузой» высказался о перспективах команды под руководством испанского специалиста Луиса Энрике.

«Я думаю, что с тех пор, как прибыл Луис Энрике, он высказал своё мнение обо всех игроках и о клубе. Мы видим, что это долгосрочный проект, и мы должны ему доверять. Я думаю, что Лучо делает хорошую работу, долгосрочную работу. И тот факт, что мы заняли второе место в Лиге чемпионов, не должен ставить всё под сомнение. Я думаю, что ему удастся сделать здесь хорошие дела.

Желания и цели «ПСЖ» всегда заключаются в том, чтобы выигрывать все соревнования, в которых мы участвуем. А что касается меня, то я хочу быть самим собой и сыграть как можно больше матчей, чтобы помочь своим товарищам по команде», – приводит слова Данилу Перейры Le Parisien.

В нынешнем сезоне Данилу Перейра провёл на поле во всех турнирах в составе парижского клуба 14 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, матч между «Пари Сен-Жермен» и «Тулузой» пройдёт 3 января, начало — в 22:45 мск.

Материалы по теме Луис Энрике прокомментировал переход Бералдо в «ПСЖ», игроком интересовался «Зенит»

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции: