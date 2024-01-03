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Симеоне ответил на вопрос о возможных трансферах «Атлетико»

Симеоне ответил на вопрос о возможных трансферах «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на вопрос о составе своей команды и возможных действиях «матрасников» на трансферном рынке в течение зимнего окна 2024 года.

«Мы всегда говорим с клубом о том, что нам нужно улучшить. Исходя из этого, мы будем стремиться улучшить то, что имеем», — приводит слова Симеоне Marca.

Мадридский «Атлетико» под руководством главного тренера Диего Симеоне занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе «матрасников» 38 очков в 18 матчах, их отставание от занимающих две первые строчки мадридского «Реала» и «Жироны» составляет семь очков. 3 января «Атлетико» сыграет в гостях с «Жироной» в матче 19-го тура чемпионата Испании, игра начнётся в 23:30 мск.

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