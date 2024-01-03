Пиоли: настрой молодых парней показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре молодых игроков в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Карьяри» (4:1).

«Я бы не сказал, что игра и результат превзошли ожидания. Когда готовишься с хорошим составом, всегда надеешься на лучшее.

Да, кто-то из ребят немного нервничал в начале матча, но, как только мы открыли счёт, стало гораздо легче. У этих парней есть мастерство, талант, но главное – высокая самоотдача, которую они должны всегда проявлять. Их настрой показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо.

Молодые игроки доказывают, что способны вносить свою лепту, что их стоит воспринимать не только как замену в непредвиденных случаях, а как полноценных футболистов обоймы. Для клуба это успех», – приводит слова Пиоли Football Italia.

Соперник по 1/4 финала Кубка Италии «Милану» ещё не известен. Им станет кто-то из пар «Интер» — «Болонья», «Аталанта» — «Сассуоло», «Рома» — «Кремонезе», «Ювентус» — «Салернитана».