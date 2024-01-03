Канчельскис: в 2024 году и ещё лет десять российский футбол будет вариться в своём соку

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и бывший генеральный директор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис высказался о будущем российского футбола. По его мнению, в ближайшие годы отечественным командам нужно делать ставку на своих воспитанников.

«Надо двигаться дальше. Будем вариться в своём соку. Сейчас нужно подпускать к составам наших молодых футболистов, потому что нет больших задач. Ещё лет десять мы будем в своём соку вариться. За это время можно воспитать своих футболистов, а не делать ставку на легионеров.

Не верю, что в следующем году наш футбол вернут на международную арену. Может, после 2026 года что-то произойдёт положительное», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.