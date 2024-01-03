Обозреватель RMC Sport Риоло: всё больше людей во Франции относятся к Мбаппе негативно

Журналист и обозреватель RMC Sport Даниэль Риоло высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, интерес к которому долгое время проявляет мадридский «Реал».

«Мне абсолютно всё равно, останется он или уйдёт. Если уйдёт, хорошо, это его выбор. Если останется и будет играть хорошо, тоже неплохо. Что меня беспокоит куда больше, так это то, как сильно меняется отношение к Килиану во Франции. Всё больше и больше людей относятся к Мбаппе негативно, потому что их раздражает его нерешительность, первые признаки которой мы увидели ещё прошлым летом», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, ранее в январе сообщалось, что «Реал» разработал новый план по подписанию Килиана Мбаппе. «Сливочные» намереваются приступить к реализации этого плана в ближайшее время.