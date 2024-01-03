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Игрок «Спартака» Мелёшин назвал футболистов, которых считает открытием 2023 года

Игрок «Спартака» Мелёшин назвал футболистов, которых считает открытием 2023 года
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Футболист московского «Спартака» Павел Мелёшин назвал игроков, которых считает открытием 2023 года.

«Для меня открытием 2023 года стали ребята из «Урала» — Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Они стараются, вроде у них неплохо получается. Они произвели хорошее впечатление в прошедшем году», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, московский «Спартак» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. За 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля записали в свой актив 30 очков. Отметим, что в 2023 году красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея. 19-летний Мелёшин провёл три матча в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.

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