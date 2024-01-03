Игрок «Спартака» Мелёшин назвал футболистов, которых считает открытием 2023 года

Футболист московского «Спартака» Павел Мелёшин назвал игроков, которых считает открытием 2023 года.

«Для меня открытием 2023 года стали ребята из «Урала» — Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Они стараются, вроде у них неплохо получается. Они произвели хорошее впечатление в прошедшем году», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, московский «Спартак» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. За 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля записали в свой актив 30 очков. Отметим, что в 2023 году красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея. 19-летний Мелёшин провёл три матча в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.