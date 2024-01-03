Возможный новичок «Зенита» Нино в 2022 году отказался переезжать на Украину

Защитник «Флуминенсе» Нино, которого хочет подписать «Зенит», в 2022 году отказался от предложения украинского клуба. Об этом сообщает журналист Виктор Лесса в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, «Флуминенсе» готов был отпустить футболиста за сумму в размере € 5 млн и в 2022 году такое предложение поступило. Его сделал неназванный украинский клуб, однако сам футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры. Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» в шаге от приобретения бразильского футболиста за € 5 млн.

В сезоне-2023 бразильский футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и записал на свой счёт две результативные передачи. Рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.