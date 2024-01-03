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Олег Иванов подвёл итоги для «Рубина» в 2023 году

Олег Иванов подвёл итоги для «Рубина» в 2023 году
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов подвёл итоги 2023 года для казанской команды. «Рубин» после первого круга РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

«Итоги года для «Рубина»? Прошлый сезон получился удачным, когда в команду пришёл Рашид Рахимов. Тогда заиграли во всей красе и выдали прекрасный отрезок в Первой лиге. А в начале этого сезона я говорил, что «Рубин» не на своём месте и будет только прогрессировать. Я вижу, как ребята тренируются, отдаются и на что способны. И даже сейчас, добиваясь результата и набирая очки, я вижу, что мы играем немного не в ту игру, которую показываем на тренировке.

Нужно больше раскрепоститься и хладнокровнее относиться ко всему. Болельщики «Рубина» могут с радостью и удовольствием встречать новый год. Но впереди ещё одна игра, и если возьмём три очка на выезде, то это будет большое подспорье перед перерывом», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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