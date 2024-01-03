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Вирджил ван Дейк: не хочу и не буду говорить о шансах «Ливерпуля» на титул

Вирджил ван Дейк: не хочу и не буду говорить о шансах «Ливерпуля» на титул
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Капитан и центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отказался обсуждать шансы мерсисайдцев на победу в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

«Я не буду обсуждать это. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Ещё слишком рано для таких разговоров. На пороге начало января, некоторые игроки уйдут, другие вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, к чему нас это приведёт. Если в феврале или марте мы будем в такой же хорошей позиции, то нам, очевидно, нужно будет совершить финальный рывок. Но прямо сейчас мы сосредоточены только на себе, мы не смотрим на другие команды и фокусируемся исключительно на каждой следующей игре», — приводит слова ван Дейка This is Anfield.

После 20 туров АПЛ нынешнего сезона «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую следом «Астон Виллу» на три очка.

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