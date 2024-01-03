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Агент Николича: Марко точно вернётся в Россию, футбол здесь намного лучше, чем в ОАЭ

Агент Николича: Марко точно вернётся в Россию, футбол здесь намного лучше, чем в ОАЭ
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Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич однажды всенепременно вернётся в Россию. Сейчас сербский специалист тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Марко точно вернётся в Россию, но пока нет. В ОАЭ всё топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас», — приводит слова Йоксимовича издание «РБ Спорт».

Николич тренировал московский «Локомотив» в период с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами чемпионата России в сезоне-2020/2021, а также выиграли Кубок страны. После ухода из «Локомотива» 44-летний специалист около двух лет не работал, после чего возглавил «Шабаб Аль-Ахли».

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