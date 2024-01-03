Хавбек «Лутона» Баркли: думаю, нам по силам набрать 40 очков в этом сезоне

Полузащитник «Лутона» Росс Баркли полагает, что «шляпники» смогут сохранить прописку в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона, набрав 40 очков. В матче 20-го тура АПЛ, который состоялся в конце декабря, «Лутон» проиграл «Челси» со счётом 2:3.

«Мы будем продолжать добиваться результатов. У нас 15 очков, могло быть больше, но если мы наберём ещё столько же, то, думаю, при должной удаче нам покорится отметка в 40 очков. Нам нужно продолжать сохранять единство и бороться изо всех сил. И тогда мы проведём хорошую вторую половину сезона», — приводит слова Баркли Luton Today.

Нынешний сезон — первый для «шляпников» в английской Премьер-лиге за всю историю существования клуба. После 20 проведённых матчей «Лутон» занимает 18-е место в турнирной таблице, отставая от располагающегося на 16-й строчке «Эвертона» на одно очко.