«Вы счастливы, потому что «Брайтон» сыграл сухой матч». Де Дзерби — об игре с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).

«Я действительно доволен игрой. Мы сыграли «на ноль», так что вы счастливы, потому что «Брайтон» сыграл сухой матч.

Мы провели отличную игру. Мы заслужили победу. Мы провели очень умную игру, потому что лучшее качество «Вест Хэма» — контратака, и мы играли сосредоточенно, не пропускали контратаки.

Мы создали восемь отличных моментов, чтобы забить, и я действительно доволен игрой, пониманием игры, которую я хочу и требую.

Я должен повторить, что мне очень повезло, потому что у меня потрясающая раздевалка. Мы можем играть и с таким количеством травм», — приводит слова Де Дзерби BBC.