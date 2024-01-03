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Леонардо, которым интересовались клубы РПЛ, согласился на переход в «Бенфику» — Романо

Леонардо, которым интересовались клубы РПЛ, согласился на переход в «Бенфику» — Романо
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Бразильский нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо согласился на переход в португальскую «Бенфику». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что соглашение с «Сантосом» заключено после первоначального предложения во вторник. По информации источника, за футболиста будет произведена фиксированная оплата в € 18 млн, никаких надбавок не будет. Документы проверяются и подписываются.

20-летний Леонардо выступает за взрослую команду «Сантоса» с 2020 года и уже успел сыграть в 130 официальных матчах, где отметился 43 голами. Бразилец также имеет опыт выступлений за молодёжную сборную страны.

Напомним, в сентябре 2023 года «Спартак» и «Зенит» интересовались нападающим, однако оба клуба отказались от сделки.

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