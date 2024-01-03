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«Милан» досрочно вернул Габбиа из аренды в «Вильярреале»

«Милан» досрочно вернул Габбиа из аренды в «Вильярреале»
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Защитник Маттео Габбиа досрочно вернулся в итальянский «Милан» из аренды в испанском «Вильярреале». Об этом сообщил официальный сайт «Милана».

«Милан» может подтвердить, что достигнуто соглашение о досрочном прекращении аренды Маттео Габбиа в «Вильярреале». В результате сегодня игрок вернётся в основной состав. С возвращением, Маттео», — написано в заявлении итальянского клуба.

В текущем сезоне испанской Примеры 24-летний Маттео Габбиа провёл семь матчей. Футболист не отметился результативными действиями. Также на счету защитника шесть игр в Лиге Европы.

Габбиа является воспитанником «Милана». Он дебютировал за основной состав 24 августа 2017 года в квалификационном матче Лиги Европы с северомакедонской «Шкендией».

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